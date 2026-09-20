Giaccherini: "Il Milan non ha equilibrio: troppo spregiudicato"

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Il commento di Emanuele Giaccherini, ex calciatore e opinionista, su cosa il Milan di Ruben Amorim dovrebbe migliorare

Il nuovo Milan di Ruben Amorim non riesce ancora a decollare dal punto di vista del gioco e nelle ultime tre uscite ufficiali anche i risultati sono stati leggermente negativi: due pareggi in trasferta con Juventus e Lazio che sulla carta non sono da buttare via e soprattutto la sconfitta in Europa League a San Siro contro il Benfica che ha fatto un po' più male. Nel corso di Vamos! di DAZN, l'ex calciatore Emanuele Giaccherini ha commentato il momento attuale del Milan e di Ruben Amorim.

IL MILAN NON HA EQUILIBRIO

Il commento di Emanuele Giaccherini su Ruben Amorim: "Non credo sia tanto la comunicazione ma piuttosto trovare la quadra alla squadra perché, a mio avviso, si è passati da un Milan di Allegri conservativo, più difensivo, che aspettava l'avversario per poi pungere, a un Milan completamente diverso: un Milan super offensivo, un Milan che ti va in avanti, un Milan che subisce anche tanto. Non ha equilibrio questa squadra: è passata dalla difesa ad andare a essere troppo spregiudicata e, secondo me, è difficile trovare un equilibrio con quelle che sono le pedine che sono all'interno della rosa".