MN - Sala: "Tolto il Venezia, Ramos non ha mai avuto palloni giocabili"

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Le dichiarazioni di Federico Sala, telecronista e bordocampista di DAZN, sull'inizio complicato di stagione di Gonçalo Ramos

Uno dei temi centrali di questo inizio di stagione del Milan è senza dubbio l'incapacità di mettere nelle condizioni di segnare Gonçalo Ramos, il nuovo centravanti rossonero pagato 74 milioni nel corso dell'estate. Solamente un gol in cinque gare totali in questa stagione per l'ex attaccante del PSG. Di questo la redazione di MilanNews.it ne ha parlato con il telecronista e bordocampista Federico Sala, di DAZN, che ha concesso un'intervista esclusiva.

RAMOS NON HA AVUTO PALLONI GIOCABILI

Il pensiero di Federico Sala su Gonçalo Ramos: “Si parte da un presupposto. Serve tempo, perché il ragazzo ha giocato poco negli ultimi due anni, non è riuscito giocare nemmeno un mondiale con continuità. Deve anche ritrovare un po’ di leggerezza e sensibilità in campo. Dal feedback che ho io, me l’hanno raccontato come un giocatore superiore in quel di Milanello, le qualità non si discutono. C’entra anche il contesto, allenatore nuovo e paese nuovo. Io di giocatori che arrivano e impattano come Malen, sinceramente non me lo ricordo. Ramos nelle ultime partite, tolta Venezia, non è riuscito quasi mai ad avere palloni giocabili. Non arriva l’acqua nel fiume. Se non riesci a portare nulla all’attaccante, lui non può farci niente"