Passerini: "Ramos servito poco e male. La sua generosità spesso controproducente"
Non è stato un inizio di stagione semplice per Gonçalo Ramos. Dopo due prime partite giocate in maniera accettabile, con tanto di gol contro il Venezia, nelle ultime tre contro Juventus, Lazio e Benfica il centravanti portoghese pur correndo tantissimo non ha avuto nemmeno le occasioni per potar segnare. Sicuramente le polveri bagnate del numero 9 milanista sono un tema e di questo infatti ha parlato il collega Carlos Passerini nell'articolo sul Corriere della Sera con cui ha presentato la sfida di questa sera a San Siro tra Milan e Lecce.
RAMOS SERVITO POCO E MALE: GENEROSITÀ CONTROPRODUCENTE
Il commento di Carlos Passerini sull'avvio di stagione di Gonçalo Ramos: "Gonçalo Ramos là davanti è troppo solo. Se non segna, è anche perché viene servito poco e male. L’attaccante è fermo al gol al Venezia, troppo poco in rapporto ai 74 milioni di euro investiti per comprarlo dal Psg. L’impegno è fuori discussione, ma spesso è proprio la sua generosità a diventare controproducente: siccome non gli arrivano palloni giocabili, scende a prenderseli a metà campo svuotando l’area. Insomma: un cortocircuito tattico che solo Amorim può risolvere"
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