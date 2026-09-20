Bazzani: "Amorim cerca un undici che diventi ossatura funzionale al suo calcio"

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Il commento dell'ex attaccante e opinionista Fabio Bazzani sul momento del Milan e sul lavoro di Ruben Amorim

Nel corso di Vamos!, trasmissione del sabato sera su DAZN, si è parlato anche del Milan in vista dell'impegno di questa sera a San Siro contro il Lecce. In particolare l'ex attaccante e opinionista Fabio Bazzani ha parlato di quali devono essere gli obiettivi di Ruben Amorim per fare in modo che la squadra cresca e si avvicini alla sua versione migliore.

AMORIM STA CERCANDO UN UNDICI CHE DIVENTI OSSATURA FUNZIONALE AL SUO CALCIO

Il commento di Fabio Bazzani su Ruben Amorim: "Lui sta andando a cercare un undici che diventi poi l'ossatura più funzionale al suo modo di vedere il calcio. L’ho intervistato prima della partita col Torino chiedendogli se questa squadra secondo lui avesse le caratteristiche per fare quel tipo di gioco, e lui mi ha detto di sì. Oggi fai fatica a vedere l'interpretazione che Amorim ha sempre detto di voler dare a questo calcio, che è un calcio di dominio, un calcio di aggressività molto alta. E quindi è chiaro che devi capire con chi lavorare per raggiungere quell'obiettivo".