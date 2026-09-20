Da domani inizia la vendita dei biglietti per il settore ospiti di Bournemouth-Milan
La terza giornata della League Phase di Europa League metterà il Milan di fronte al Bournemouth, squadra inglese con cui condivide i colori sociali. Il Diavolo andrà a giocare al Vitality Stadium il prossimo 22 ottobre. Da domani saranno in vendita i biglietti per il settore ospiti. Qui di seguito tutti i dettagli comunicati dal Milan.
Il comunicato del Milan sulla vendita dei biglietti per la trasferta sul campo del Bournemouth in Europa League: "AC Milan comunica che i biglietti per il Settore Ospiti di Bournemouth-Milan, valevole per la 3ª giornata di Europa League 2026/27 e in programma giovedì 22 ottobre alle ore 21.00 presso il Vitality Stadium, saranno disponibili su Vivaticket secondo le seguenti modalità:
- Fase Abbonati Plus: dalle ore 12.00 alle ore 23.59 di lunedì 21 settembre;
- Fase Abbonati: dalle ore 12.00 di martedì 22 settembre, salvo disponibilità residua.
Il prezzo del biglietto per assistere a Bournemouth-Milan è di 37€.
In seguito all'acquisto online verrà inviato un voucher in formato PDF, dove saranno indicati l'orario e il luogo in cui poter ritirare il biglietto il giorno della gara. Non sarà possibile in alcun modo cedere il biglietto".
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