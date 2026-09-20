MN - Sala: "Per il calcio di Amorim la partita con il Lecce risulta più agevole"

vedi letture

Le dichiarazioni del telecronista e bordocampista Federico Sala su cosa si aspetta dal Milan contro il Lecce questa sera a San Siro

In tutto il trambusto della prima sconfitta stagionale del Milan contro il Benfica e in generale del rumore sulle prestazioni certamente non esaltanti dei rossoneri in queste prime uscite stagionali, ci si è un po' dimenticati del Lecce che oggi a San Siro alle 20.45 sarà avversario del Diavolo. La squadra salentina arriva a Milano con la metà delle partite vinte e la metà delle partite perse in questo avvio di campionato, tutto sommato un inizio sufficiente. Il telecronista e bordocampista Federico Sala, di DAZN, ne ha parlato nell'intervista esclusiva con MilanNews.it.

MILAN, CON IL LECCE PARTITA PIÙ AGEVOLE

Il commento di Federico Sala su quello che si aspetta dal Lecce che verrà questa sera a giocare a San Siro contro il Milan: “Credo che il Milan farà enorme fatica con le squadre dal settimo posto in su, mentre potrà avere forse vita facile con le altre squadre. Per il tipo di calcio che vuole fare Amorim, la partita contro il Lecce può, forse risultare meno complicata, sicuramente più agevole anche se il Lecce resta una squadra ostica e che ti fa giocare male..”.