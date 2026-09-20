Pastore su Amorim: "Non c'è un dirigente che gli dia una mano"

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Il commento di Giuseppe Pastore sul tipo di comunicazione di Ruben Amorim e del Milan in generale

La partita di questa sera per il Milan diventa già una gara cruciale per i rossoneri e per il tecnico Ruben Amorim, specialmente alla luce del fatto che inizierà poi la sosta per le Nazionali: affrontare con un mood piuttosto che con un altro le prossime tre settimane fa tutta la differenza del mondo. Nel corso di Vamos!, trasmissione del sabato sera su DAZN, è intervenuto come opinionista il giornalista Giuseppe Pastore che ha detto la sua sulla comunicazione di Ruben Amorim.

AMORIM, NON C'È UN DIRIGENTE CHE GLI DIA UNA MANO

Giuseppe Pastore commenta le dichiarazioni di Ruben Amorim in conferenza stampa: "Il Milan non può far altro che vincere, per motivi che è anche inutile dire. Per Amorim essere un po' innervosito da questa cosa non è una questione isolata, perché Amorim fa la conferenza il sabato, la conferenza la domenica, la conferenza il mercoledì, la conferenza il giovedì, nel pre e post-partita. E non c'è un dirigente che gli dia una mano, né che ci sia né che non ci sia, per smistare un po' il traffico".