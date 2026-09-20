Serie A, la classifica aggiornata: in caso di vittoria il Milan potrebbe superare il Como
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Di seguito ecco la classifica di Serie A aggiornata dopo le partite delle 15.00:
SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA
Roma 13
Inter 13
Lazio 13
Cagliari 12
Frosinone 10
Como 10
Milan 8*
Juventus 7 *
Napoli 7
Sassuolo 7
Atalanta 6*
Lecce 6*
Udinese 4
Torino 4
Parma 4
Monza 4
Fiorentina 4
Bologna 2
Genoa 1
Venezia 0
* In attesa di giocare
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