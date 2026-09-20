Serie A, la classifica aggiornata: in caso di vittoria il Milan potrebbe superare il Como

Serie A, la classifica aggiornata: in caso di vittoria il Milan potrebbe superare il ComoMilanNews.it
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Oggi alle 17:24News
di Niccolò Crespi

Di seguito ecco la classifica di Serie A aggiornata dopo le partite delle 15.00:

SERIE A - LA CLASSIFICA AGGIORNATA

Roma 13

Inter 13

Lazio 13

Cagliari 12

Frosinone 10

Como 10

Milan 8*

Juventus 7 *

Napoli 7

Sassuolo 7

Atalanta 6*

Lecce 6*

Udinese 4

Torino 4

Parma 4

Monza 4

Fiorentina 4

Bologna 2

Genoa 1

Venezia 0

* In attesa di giocare