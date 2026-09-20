Serie A, il Como cade a Frosinone, vince anche il Parma sul Genoa

Serie A, il Como cade a Frosinone, vince anche il Parma sul GenoaMilanNews.it
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Oggi alle 17:12News
di Niccolò Crespi
I risultati delle gare giocate alle 15.00 in questa 5^ giornata di Serie A

La 5^ giornata di Serie A prosegue con le partite giocate questo pomeriggio, concluse proprio in questi istanti. Il Frosinone ottiene il colpo grosso vincendo 2-0 in casa contro il Como grazie alle reti di Calò e Kvernadze. Importante successo anche per il Parma, 2-1 su un Genoa sempre più in difficoltà: le reti d Rometo e Almqvist per i crociati e Osmajic per il grifone.

SERIE A - IL PROGRAMMA COMPLETO

Monza-Sassuolo 2-1

Bologna-Torino 1-1

Udinese-Cagliari 0-1

Roma-Inter 2-2

Venezia-Lazio 0-2

Fiorentina-Napoli 1-1

Frosinone-Como 2-0

Parma-Genoa 2-1

Juventus-Atalanta ore 18.00

Milan-Lecce ore 20.45