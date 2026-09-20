MN - Amorim a rischio? Sala: "La fiducia per ora rimane, ha la forza di essere stato scelto da Cardinale..."

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In esclusiva per MilanNews.it, il giornalista e bordocampista di DAZN Federico Sala, ha parlato così dell'attuale momento dei rossoneri di mister Amorim. Questo un estratto delle sue considerazioni e idee verso la sfida di San Siro contro il Lecce:

"La mia sensazione è che, come era prevedibile, a questa squadra servirà tanto tempo. È chiaro che rimane la brutta figura in Europa League, anche se è stato un Milan senza molti titolari. Per non passare il girone in Europa League devi proprio impegnarti, però secondo me è molto più preoccupante ciò che dice Amorim prima e dopo la partita. Non so cosa sia scattato nella sua testa in questo momento. Prima di Torino-Milan dice che ha i giocatori giusti per fare il suo gioco, mentre dopo il Benfica dice quasi il contrario. È preoccupante, così stai già “gambizzando” Il progetto.

Amorim? Secondo me la fiducia rimane, anche se nel calcio tutto può cambiare. Rispetto ai vari Fonseca, Conceiçao e Allegri, Amorim ha la forza di essere stato scelto in prima persona da Cardinale. Ciò che può preoccupare il proprietario di RedBird sono le ultime dichiarazioni del tecnico portoghese. Credo che prima di mandare via Amorim servirà ancora del tempo".