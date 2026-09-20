Verso Milan-Lecce: numeri, precedenti e statistiche della partita

vedi letture

Dopo la brutta figura maturata in Europa League, il Milan di Ruben Amorim cerca riscatto in campionato. La sfida di stasera è una partita trappola: alle 20.45 a San Siro arriva il Lecce, bisognoso di punti preziosi per la propria classifica. Di seguito, dati e statistiche della gara di questa sera:

VERSO MILAN-LECCE: NUMERI E STATISTICHE

Il Milan ha vinto le ultime cinque sfide contro il Lecce in Serie A - con un punteggio aggregato di 12-2 e con quattro clean sheet nel parziale - e potrebbe battere i pugliesi per sei match consecutivi per la prima volta nella competizione.

Tra le squadre di questo campionato il Lecce è quella contro cui il Milan vanta la serie di imbattibilità in corso più lunga in Serie A: 16 match, di cui 11 vittorie e cinque pareggi; l'ultima sconfitta risale al 1° aprile 2006, al Via del Mare, con la rete di Axel Konan (1-0).

Inoltre, dall'inizio degli anni 2000, il Milan non ha mai perso in casa contro il Lecce in Serie A, grazie a 12 vittorie e due pareggi, in cui i rossoneri hanno segnato ben 30 reti in più dei pugliesi (38-8); in particolare, i rossoneri vengono da quattro vittorie casalinghe di fila contro i salentini con un punteggio aggregato di 9-0.