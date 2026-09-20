Live MN MILAN-LECCE (1-0). Gol annullato a Pavlovic: scelta giusta. Il Lecce è più aggressivo

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56' | Cross di Rabiot per Pavlovic che, di testa, batte Falcone, ma il serbo è in fuorigioco: gol giustamente annullato al Milan.

51' | Giocata CLAMOROSA di Saelemaekers in mezzo a due calciatori avversari che apre il campo al contropiede del Milan: Ramos serve Pulisic che serve Chukwueze che cerca ancora il portoghese, la cui rovesciata, però, liscia il pallone.

46' | C'è un cambio nel Lecce prima del fischio d'inizio del secondo tempo: entra la punta Esteban al posto del collega Stulic, assolutamente abulico nella prima metà del match. Ruben Amorim, invece, ha confermato la stessa formazione della prima frazione.

INIZIO SECONDO TEMPO | MILAN 1-0 LECCE (14' Pulisic)

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FINE PRIMO TEMPO | MILAN 1-0 LECCE (14' Pulisic)

Termina il primo tempo a San Siro: Milan in vantaggio per 1-0 grazie ad un gol superbo di Pulisic su lancio di Pavlovic al 14esimo minuto. I rossoneri hanno controllato piuttosto agevolmente il match, non subendo assolutamente nulla dalle parti di Maignan e tenendo spesso il pallone. A proposito del possesso: qualche novità c'è stata, con la costruzione affidata a Modric basso e a Gila molto largo, quasi in posizione da terzino, consentendo dunque a Chukwueze di partire un po' più stretto per tagliare il campo in diagonale. Il Milan, dopo il vantaggio, ha avuto un altro paio di occasioni per raddoppiare, ma c'è stato un po' troppo egoismo sia in Pulisic che in De Winter.

45' | Finisce il primo tempo senza minuti di recupero.

44' | Altra transizione pericolosa del Milan con Saelemaekers che serve Pulisic sul lungo. L'americano, invece di servire l'accorrente Goncalo Ramos, sposta e tira, ma viene murato da Gaspar.

42' | Verticalizzazione di Pulisic che serve Pavlovic in profondità, il quale, però, si fa recuperare nel dribbling da Gaspar: il tiro in porta è debole, Chukwueze vicino si dispera per non essere stato servito.

39' | Schema su corner del Milan perfettamente riuscito, con Pulisic che sguscia in area piccola e mette un cross perfetto per la testa di Goncalo Ramos, il quale, però, viene anticipato dal suo compagno De Winter che spedisce fuori, essendo sbilanciato.

26' | Doppia giocata evitabile di Saelemaekers che, prima con un esterno nel tentare un cross basso poi con la trivela cercando la testa di qualcuno in area, spreca due potenziali occasioni pericolose per il Milan. Il belga, comunque, sta risultando molto prezioso in fase di non possesso nell'aiutare Estupinan.

24' | Arriva dagli sviluppi di un calcio di punizione dalla trequarti la prima conclusione in porta del Lecce: calcia Ilic, respinge Pavlovic, tira Gaspar, Maignan blocca facilmente a terra.

23' | Alla metà del primo tempo, il Milan, che è in vantaggio, sta provando ad alzare un po' la velocità del possesso palla per bucare subito e per la seconda volta il Lecce. I salentini, però, continuano a difendere bene sulle azioni manovrate.

14' | GOOOOOLLL DEL MILAAAAAAAN! E che gol di Christian Pulisic, alla prima da titolare in stagione e al primo gol del 2026! Lancio di Pavlovic dal centrocampo a superare la difesa salentina, l'americano si inserisce e la mette già dolcemente col destro riuscendo, senza far rimbalzare il pallone a terra, a battere Falcone in uscita con il destro. Gol di difficilissima riuscita e di pregevolissima fattura. MILAN 1-0 LECCE (14' Pulisic)

11' | Prima verticalizzazione rapida del Milan giocata da Goncalo Ramos per Pulisic che, attaccando lo spazio, si trova a tu per tu con Falcone; il passaggio del 9, però, è leggermente lungo e permette al portiere salentino di rinviare.

10' | Primi 10 minuti a basso ritmo. Il Milan gestisce il possesso del pallone, ma sempre in maniera orizzontale e con troppi tocchi. Il Lecce, che si difende con un 4-5-1, riesce a chiudere qualunque buco

1' | Comincia ora il match di San Siro con il primo pallone giocato dal Milan che attacca da Curva Sud verso Curva Nord.

INIZIO PARTITA | MILAN-LECCE (0-0)

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MILAN-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani; Bartesaghi, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek, Moreira, Musah; Camarda. All.: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilić, Coulibaly; Monteiro, Štulić, Pierotti. A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott; Dramé, Fatah, Gorter; Esteban, N'Dri, Ngom. All.: Di Francesco.

Arbitro: La Penna di Roma

Assistenti: Lo Cicero – Vecchi

IV uomo: Tremolada

VAR: Maggioni

AVAR: Santoro

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Prima della maxi sosta tra settembre e ottobre, il Milan cercherà di chiudere in positivo la parte iniziale del campionato: di fronte, a San Siro, c’è il Lecce di Eusebio Di Francesco.

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