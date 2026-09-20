Primo Piano

Milan-Lecce, le formazioni ufficiali: ecco Modric e Pulisic dall'inizio

Milan-Lecce, le formazioni ufficiali: ecco Modric e Pulisic dall'inizioMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:22Primo Piano
di Manuel Del Vecchio
Le formazioni ufficiali di Milan-Lecce

Queste le formazioni ufficiali di Milan-Lecce, valida per la quinta giornata di Serie A 2026/27. Chrisitan Pulisic parte dall’inizio per la prima volta in stagione.

MILAN-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani; Bartesaghi, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek, Moreira, Musah; Camarda. All.: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilić, Coulibaly; Monteiro, Štulić, Pierotti. A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott; Dramé, Fatah, Gorter; Esteban, N'Dri, Ngom. All.: Di Francesco.

Arbitro: La Penna. 