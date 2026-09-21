Bergomi: "Ramos sa giocare a calcio, lo vedi da come lega il gioco"
Tra i temi di serata, e non mancheremo di snocciolarlo al meglio nei prossimi giorni con varie analisi, c'è quello della posizione e della prestazione di Gonçalo Ramos. Il numero 9 del Milan è stato utilizzato da Amorim come boa, come punto di riferimento nella fase offensiva per assistere i compagni e non solo per finalizzare. Il portoghese ha confezionato un grande assist per Rabiot e nel primo tempo ha aperto tanti spazi per gli inserimenti dei compagni. Beppe Bergomi, a Sky Calcio Club, ne parla così:
“È un giocatore che sa giocare a calcio, lo vedi da come lega il gioco. Su di lui sospendo il giudizio, voglio capire se lo riesce a coinvolgere di più nel gioco. Il Milan va poco sul fondo, deve riuscire a coinvolgerlo con delle combinazioni”.
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