Live MN LIVE MN - Amorim: "Siamo ancora all'inizio. Utilizzerò al meglio questa sosta"

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La conferenza stampa di Ruben Amorim nel post partita di Milan-Lecce

Tra poco il tecnico del Milan Ruben Amorim interverrà in conferenza stampa nel post partita di Milan-Lecce.

L'obiettivo è quello di continuare sempre così?

"Certo. Vogliamo essere dominanti in tutte le situazioni. Solo contro la Juventus siamo stati dominati, poi nel primo tempo con la Lazio. Nel futuro proveremo ad essere più concreti nel modo in cui controlleremo il gioco. Ma la fluidità di gioco è stata migliore oggi. Ma sono solo tre punti e dobbiamo pensare alle altre partite".

Nel processo di crescita del Milan, a che percetuale sta la sua squadra?

"Siete ossesionati a che punto siamo (ride, ndr). Siamo ancora all'inizio. Abbiamo tante cose da fare, ma passare dall'essere una squadra che aspetta la partita ad una che pressa e cerca di gestirlo, ci vuole tempo".

Che risposta sta ottenendo dalla sua squadra?

"Stiamo ancora lavorando per essere la miglior squadra. Stiamo imparando. Oggi è stata una serata positiva. Nel futuro capiranno comunque nel nostro modo di giocare ma dovremo essere poi bravi ad adattarci e cambiare".

Avrebbe firmato per i risultati che ha ottenuto fino ad ora in campionato?

"Non è male, ma allo stesso tempo guardiamo a quelle partite dove avremmo potuto fare di più. Settimana scorsa sembrava avessimo perso 5 partite invece di non perderle. Chiede tempo questo progetto, darò il mio meglio. Le nostre intenzioni ci sono sempre, alle volte funzione, altre no. Dopo la sosta avremo poco tempo per preparare le partite, quindi utilizzerò la sosta per studiare gli avversari, ed aiutare i miei giocatori anche a tornare sani dalle soste".

Cosa le ha dato in più la difesa a 4 questa sera?

"Gli allenatori qui sono molto intelligenti. So che si aspettano il nostro modo di giocare. Ho imparato a Manchester che non posso fare sempre le stesse cose ed aspettarmi risutlati diversi. Io cerco di aiutare i miei giocatori ed oggi è stata una buona serata".