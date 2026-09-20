Il gol di Pulisic ha sfatato un tabù: il Milan è tornato a segnare nel primo tempo

Il gol di Pulisic ha sfatato un tabù: il Milan è tornato a segnare nel primo tempoMilanNews.it
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Ieri alle 23:48News
di Lorenzo De Angelis
Con Christian Pulisic il Milan torna a segnare anche nel primo tempo

Oltre ad essere stato molto bello, la rete al quindicesimo minuto di Christian Pulisic è stata anche piuttosto significativa, dato che ha sfatato una sorta di tabù che durava da inizio stagione. Quello dell'americano è infatti il primo gol che il Milan segna nei primi 45 minuti in questo campionato. Gli altri sono tutti arrivati nella ripresa tra il 60 e il 70'. 

MILAN-LECCE, LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze, Modrić, Rabiot, Estupiñan; Pulisic, Saelemaekers; Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani; Bartesaghi, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari, Loftus-Cheek, Moreira, Musah; Camarda. All.: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh, Ilić, Coulibaly; Monteiro, Štulić, Pierotti. A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott; Dramé, Fatah, Gorter; Esteban, N'Dri, Ngom. All.: Di Francesco.

Arbitro: La Penna. 