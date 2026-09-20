Moreira a Dazn: "Non parto titolare, entro e segno: so bene cosa voglio. Tre gol in 75 minuti? Not bad"
Diego Moreira, esterno del Milan, ha parlato a Dazn al termine della partita tra Milan e Lecce, vinta per 3-0 dai rossoneri.
Tre gol in 75 minuti...
"Non male".
Ma questa volta hai segnato a San Siro.
"Mi piace molto. Sono felicissimo. Significa molto per me e per la mia famiglia. Sono contento di aver segnato il mio primo gol davanti ai nostri tifosi e di aver ottenuto una vittoria con tanto di porta inviolata. Penso che, con la pausa per le nazionali, sia il momento giusto per staccare un po' la spina e ritrovare nuove energie al rientro. E adesso si va alla sosta".
Sei contento di subentrare sempre?
"In realtà sono una persona che sa bene cosa vuole dalla vita e dalla carriera, quindi penso sia importante rimanere concentrati. Credo di essere l'esempio principale in questo momento: non parto titolare, ma entro dalla panchina, segno e penso di disputare buone partite. Quello che devo fare è semplicemente aiutare la squadra e dare il massimo. Che io parta dall'inizio o a gara in corso, devo dare tutto, ed è così che posso diventare un titolare fisso. Ora si tratta solo di continuare a lavorare, continuare a crederci e dimostrare all'allenatore che sono pronto per giocare dal primo minuto ogni partita".
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