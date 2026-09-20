Primo Piano Pulisic a Dazn: "Ho corso troppo, sono stanco. 2026 difficile per me e per la squadra. Ma ora basta!"

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Christian Pulisic, attaccante rossonero, ha parlato a Dazn al termine di Milan-Lecce, match vinto per 3-0 dai rossoneri.

Christian Pulisic, attaccante rossonero, ha parlato a Dazn al termine di Milan-Lecce, match vinto per 3-0 dai rossoneri, con un gol segnato proprio dall'americano utile per aprire le danze.

Come ti senti?

"Ho corso troppo oggi e mi sento molto stanco, però va bene: abbiamo giocato bene come squadra. È stato un piacere giocare con questi compagni".

Che 2026 è stato per te?

"È stato molto difficile per me, e anche per la squadra, fino alla scorsa stagione. Però dai, oggi ho segnato un altro gol: adesso dobbiamo solo continuare a vincere e basta".

TABELLINO MILAN-LECCE (3-0)

Questo il tabellino di Milan-Lecce, match valido per la quinta giornata della Serie A 2026/27.

MILAN-LECCE 3-0

Marcatori: 14’ Pulisic, 61’ Rabiot, 73’ Moreira

LE FORMAZIONI

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Gila, De Winter, Pavlović; Chukwueze (dal 87’ Camarda), Modrić (dal 76’ Musah), Rabiot, Estupiñan (dal 76’ Bartesaghi) Pulisic (dal 69’ Loftus-Cheek), Saelemaekers (dal 69’ Moreira); Ramos. A disp.: Terracciano P., Torriani, Diawara, Gabbia, Terracciano F., Tomori; Cisse, Comotto, Hutchinson, Jashari. All.: Amorim.

LECCE (4-3-3): Falcone; Veiga, Gaspar, Siebert, Gallo; Maleh (dal 70’ Ngom), Ilić (dal 70’ Dramé), Coulibaly; Monteiro (dal 70’ Fatah), Štulić (dal 46’ Esteban), Pierotti (dal 82’ N'Dri). A disp.: Bleve, Borbei; Dembelé, Fofana, Jean, Ndaba, Scott, Gorter. All.: Di Francesco.

Arbitro: La Penna.

Ammoniti: 58’ Veiga.

Recupero: 3’ 2T.