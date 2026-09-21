Capello sul Milan: "Amorim ha finalmente messo in campo la squadra migliore e forse ha trovato la strada giusta"

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L'ex rossonero Fabio Capello ha analizzato il momento del Milan di Ruben Amorim che ieri ha battuto 3-0 il Lecce a San Siro

Fabio Capello, ex tecnico rossonero, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport nella quale ha analizzato le prime cinque giornate di Serie A. Il Milan di Ruben Amorim, che ieri ha battuto 3-0 il Lecce grazie alle reti di Pulisic, Rabiot e Moreira, è salito a quota 11 punti, a meno due alla vetta della classifica dopo ci sono a pari merito Roma, Lazio e Inter.

In merito al momento del Milan, Capello ha rilasciato queste dichiarazioni: "Amorim finalmente ha messo in campo la squadra migliore e forse ha trovato la strada giusta. Abbiamo visto subito i risultati, adesso aspettiamo che il Milan integri quelli nuovi, poi vediamo quello che succede".

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A al termine della quinta giornata di campionato:

Roma 13 (5 partite giocate)

Inter 13 (5)

Lazio 13 (5)

Cagliari 12 (4)

Milan 11 (5)

Frosinone 10 (5)

Juventus 10 (5)

Como 10 (5)

Napoli 7 (5)

Sassuolo 7 (5)

Lecce 6 (5)

Atalanta 6 (5)

Udinese 4 (5)

Torino 4 (5)

Parma 4 (5)

Monza 4 (5)

Fiorentina 4 (5)

Bologna 2 (5)

Genoa 1 (5)

Venezia 0 (5)