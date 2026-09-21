Milan, tutta la soddisfazione di Amorim dopo il Lecce. Con un rimpianto...

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Ruben Amorim ha manifestato tutta la sua soddisfazione dopo la vittoria contro il Lecce. Ma secondo lui il Milan meritava di raccogliere più punti in queste prime cinque giornate

Il ritorno alla vittoria del Milan ieri contro il Lecce ha ovviamente soddisfatto tutti in casa rossonera, compresi Ruben Amorim e Gerry Cardinale, i quali nel post-partita hanno manifestato tutta la loro felicità per essere tornati a fare tre punti dopo due pareggi e una sconfitta. Oltre che per il risultato, il tecnico portoghese e il proprietario milanisti sono rimasti contenti anche della prestazione del Diavolo che è sembrato una squadra completamente diverse rispetto a qualche giorno fa.

MILAN, LA SODDISFAZIONE DI AMORIM. CON UN RIMPIANTO...

Lo riferisce stamattina La Gazzetta dello Sport che riporta poi le dichiarazioni di Amorim, il quale ha spiegato che secondo lui il suo Milan meritava di avere più punti rispetto agli 11 raccolti in queste prime cinque giornata di Serie A: "Meritavamo anche più punti, potevamo vincere contro Juve e Lazio. A Torino abbiamo subito gol solo nel recupero, a Roma abbiamo creato più noi. Nelle ultime partite eravamo rigidi nelle posizioni, stavolta c’era più libertà. Siamo cresciuti ma abbiamo ancora tanto da migliorare. Non era tutto da buttare: a volte sembrava così, specialmente dopo gli ultimi risultati, ma dobbiamo bilanciare, serve equilibrio nei giudizi. Ascolto i giocatori ma poi decido io, vogliamo essere dominanti in tutte le situazioni".

MILAN-LECCE 3-0: I COMPLIMENTI DI CARDINALE AD AMORIM E ALLA SQUADRA

Il ritorno alla vittoria del Milan è arrivato davanti a Cardinale, il quale ha finora assistito in tribuna a tutte e cinque le gare di campionato del Diavolo. Il patron milanista si è complimentato con Amorim e la squadra non solo per il risultato, ma anche per la prestazione: "Sono stati tra i migliori 90 minuti di calcio che abbiamo visto. Voglio congratularmi con Ruben e con i nostri giocatori per aver continuato a lottare in queste prime partite prima della pausa per le nazionali. Non deve sfuggire a nessuno che un nuovo allenatore, con un nuovo stile di gioco e nuovi giocatori, avrà bisogno di tempo per trovare l’affiatamento giusto. E ringrazio i nostri tifosi per averci sostenuto in questa fase di transizione, mentre cerchiamo di sistemare le cose e riportare l’AC Milan alla sua tradizione vincente".