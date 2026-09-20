La nuova vecchia vita di Niclas Fullkrug: in gol da tre partite consecutive

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Niclas Fullkrug ha iniziato alla grande la sua nuova vita a casa, in Bundesliga: partenza da 3 gol in 4 gare con il Werder Brema

Dopo aver tentato la fortuna fuori dai confini nazionali, Niclas Fullkrug ha deciso quest'anno di tornare a casa in Germania. E non solo in Bundesliga ma anche nella squadra che lo ha fatto diventare grande e che lo ha cresciuto: il Werder Brema. Dopo due anni super negativi al West Ham e una parentesi anonima al Milan nell'ultimo semestre della passata stagione con un solo gol in 20 presenze, il centravanti tedesco sta avendo grande successo in questa sua nuova vecchia vita.

FULLKRUG IN GOL DA TRE PARTITE CONSECUTIVE

I numeri di Niclas Fullkrug in questo avvio di stagione sono di alto livello. Tra DFB Pokal e Bundesliga ha giocato 5 partite e segnato 4 gol. Gli ultimi 3 sono arrivati in tre partite consecutive. L'ultimissimo nella giornata di ieri, sabato 19 settembre, quando ha contribuito con una sua rete alla vittoria del Werder Brema all'ultimo minuto contro l'Augsburg.