14 settembre 2002: a Modena l'esordio in rossonero di Alessandro Nesta
Il 14 settembre 2002, in occasione di un Modena-Milan valido per la seconda giornata di Serie A, Alessandro Nesta ha fatto il suo esordio assoluto in maglia rossonera. Arrivato qualche giorno prima dalla Lazio, venne schierato quel giorno titolare da Carlo Ancelotti al centro della difesa milanista al fianco di Paolo Maldini. Quella sfida si concluse 3-0 per il Diavolo (doppietta di Pippo Inzaghi e gol di Simic).
Questo il tabellino di quel Modena-Milan:
MODENA-MILAN 0-3
Reti: 17' Inzaghi, 54' Simic, 90' Inzaghi
MODENA: Ballotta, Zamboni, Cevoli, Ungari, Ponzo, Milanetto, Mauri, Balestri I, Pasino (67' Sculli), Fabbrini, Taldo (86' Albino) - All.: De Biasi
MILAN: Dida, Simic, Nesta, P. Maldini, Kaladze, Gattuso, Pirlo, Seedorf I (86' Brocchi), Rui Costa (76' Serginho), Tomasson (68' Rivaldo), Inzaghi I - All.: Ancelotti
Arbitro: De Santis
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