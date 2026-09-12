Oddo presenta Lazio-Milan: "Sarà una partita di alto livello. I rossoneri dovranno stare attenti a..."
Massimo Oddo, doppio ex della partita, ha presentato così alla Gazzetta dello Sport la gara di questa sera all'Olimpico tra la Lazio di Rino Gattuso e il Milan di Ruben Amorim: "Che partita sarà? Un incontro di alto livello. In questo momento la Lazio sta giocando con un centrocampo a tre, quindi sicuramente sarà in superiorità numerica lì in mezzo. Il Milan dovrà essere attento a non allungarsi per non lasciare agli avversari il tre contro due e a sua volta cercherà di creare densità con linee strette. Oggi tiferò Lazio o Milan? Me la godo e basta".
LAZIO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE
Direttore di gara: Maurizio Marcenaro
Assistenti: Rossi C. - Di Gioia
IV Ufficiale: Guida
VAR: Meraviglia
AVAR: Aureliano
DOVE VEDERE LAZIO-MILAN
Lazio-Milan, sabato 12 settembre 2026
Ore: 18:00
Stadio: Olimpico di Roma
TV: Dazn, Sky Calcio BAR
Streaming: Dazn
Web: diretta testuale su MilanNews.it
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