Oddo presenta Lazio-Milan: "Sarà una partita di alto livello. I rossoneri dovranno stare attenti a..."

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Il doppio ex della partita Massimo Oddo ha presentato la gara di questa sera tra la Lazio di Rino Gattuso e il Milan di Ruben Amorim

Massimo Oddo, doppio ex della partita, ha presentato così alla Gazzetta dello Sport la gara di questa sera all'Olimpico tra la Lazio di Rino Gattuso e il Milan di Ruben Amorim: "Che partita sarà? Un incontro di alto livello. In questo momento la Lazio sta giocando con un centrocampo a tre, quindi sicuramente sarà in superiorità numerica lì in mezzo. Il Milan dovrà essere attento a non allungarsi per non lasciare agli avversari il tre contro due e a sua volta cercherà di creare densità con linee strette. Oggi tiferò Lazio o Milan? Me la godo e basta".

LAZIO-MILAN, LA DESIGNAZIONE ARBITRALE

Direttore di gara: Maurizio Marcenaro

Assistenti: Rossi C. - Di Gioia

IV Ufficiale: Guida

VAR: Meraviglia

AVAR: Aureliano

DOVE VEDERE LAZIO-MILAN

Lazio-Milan, sabato 12 settembre 2026

Ore: 18:00

Stadio: Olimpico di Roma

TV: Dazn, Sky Calcio BAR

Streaming: Dazn

Web: diretta testuale su MilanNews.it