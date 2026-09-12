Oddo su Cisse: "Se sarà convocato da Mancini? Se non viene chiamato lui in Nazionale, non so chi possa essere convocato"

vedi letture

L'ex rossonero Massimo Oddio ha detto la sua su Alphadjo Cisse, grande sorpresa dell'inizio di stagione del Milan

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Massimo Oddo ha detto la sua su Alphadjo Cisse, grande sorpresa dell'inizio di stagione del Milan: "Cisse invece è un profilo molto interessante, un giovane che ha fatto vedere grandi cose la scorsa stagione e che sta continuando sulla stessa strada in una squadra più blasonata e in una categoria superiore. Ha una grande personalità perché quando entra, non teme nulla: prova la giocata, la sterzata, il dribbling e corre dietro a tutti. Questo è un segnale sicuramente molto positivo. Le qualità le ha e ci aspettiamo tutti che cresca ancora di più.

Se sarà convocato da Mancini? Se non viene chiamato Cisse in Nazionale, non so chi possa essere convocato. Io credo che di giovani in Italia ce ne siano tanti: devono crescere e fare esperienza, ma in questo momento Cisse è uno da tenere sicuramente sotto osservazione. E Mancini ha sempre avuto buon occhio per i giovani".