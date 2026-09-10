10 settembre 1995: Roberto Baggio segna la sua prima rete nel Milan

10 settembre 1995: Roberto Baggio segna la sua prima rete nel MilanMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:25Gli ex
di Enrico Ferrazzi
Il 10 settembre 1995, in occasione di Milan-Udinese di Serie A, Roberto Baggio è andato in gol per la prima volta con la maglia rossonera

Il 10 settembre 1995, in occasione di Milan-Udinese, match valido per la seconda giornata di Serie A, Roberto Baggio è andato in gol per la prima volta con la maglia rossonera: l'ex numero 18 milanista segnò la rete della vittoria del Diavolo all'85' con un colpo di testa su assist di Weah (2-1 per il Milan il risultato finale).

Questo il tabellino della partita riportato da magliarossonera.it:

MILAN-UDINESE 2-1 

Reti: 10' aut. Sergio, 60' Poggi, 85' Baggio

MILAN: S. Rossi, Panucci, P. Maldini, Albertini, Costacurta (34' F. Galli), Baresi, Lentini (54' Donadoni), Desailly, Savicevic (65' Simone), Weah, Baggio. All.: Capello

UDINESE: Battistini, Calori, Pellegrini (46' Bertotto), Rossitto, Sergio, Bia, Stroppa (87' Marino), Desideri, Bierhoff, Ametrano, Poggi (79' Ripa). All.: Zaccheroni

Arbitro: Bazzoli