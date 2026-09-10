Nkunku: "Al Milan la concezione di calcio era differente rispetto alla mia"

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L'avventura in rossonero di Christopher Nkunku non è stata positiva, anzi, ricca di rimpianti. Il francese, da sempre considerato come un talento ai tempi di PSG e Lipsia, non ha saputo imporsi in quel di Milanello sotto la guida di Massimiliano Allegri. Arrivato la scorsa estate, l'ex Chelsea aveva avuto problemi di ambientamento anche dovuti alla preparazione atletica (ritenuta poco produttiva) fatta con i blues dopo il Mondiale per Club. Con il Milan, complici anche delle incongruenze tattiche, il francese non ha mai saputo diventare un titolare per Allegri.

Oggi, Nkunku è al Lipsia in prestito con diritto di riscatto, e nella conferenza stampa pre-partita che i tedeschi giocheranno contro il Como, il francese è tornato a parlare anche di Milan:

“Quando sono andato al Chelsea, le cose erano iniziate bene e poi ho avuto un infortunio al termine dell’ultima amichevole. E dopo tutto è cambiato. Ho avuto la mia prima operazione, volevo tornare velocemente in campo e ci sono stati anche tanti cambiamenti. Non mi piaceva il mio ruolo al Chelsea. Al Milan, invece, non ho avuto infortuni ma la concezione di calcio era differente rispetto alla mia. E cosi, appena c’è stata l’opportunità di tornare qui per giocare il mio calcio, l’ho fatto”

Sulla decisione del Milan

È una scelta da rispettare, ma che ancora non capisco. Non so perché si siano comportati così. Sono rimasto sorpreso. In ogni caso, gli auguro una buona stagione”