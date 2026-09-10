Okafor dice addio alla Svizzera: "Non voglio più giocare per la nazionale sotto la guida dell'attuale allenatore"
Noah Okafor, ex attaccante del Milan ora al Leeds, ha annunciato su Instagram il suo addio alla nazionale svizzera a causa dell'attuale ct Murat Yakin. Ecco le sue parole: "Queste sono le righe più difficili che abbia scritto finora nella mia carriera. Dopo un'attenta riflessione, ho deciso di ritirarmi fino a nuovo avviso dalla nazionale svizzera. Nelle settimane successive al Mondiale ho riflettuto molto e ho deciso che non voglio più giocare per la nazionale sotto la guida dell'attuale allenatore. Naturalmente non voglio alcun trattamento di favore da parte sua. Chiedo solo rispetto e fiducia reciproci, ma non vedo queste basi per i prossimi anni.
Sono successe cose che mi hanno ferito profondamente. La fiducia è stata compromessa. Gli impegni presi non sono stati rispettati. E quando ho avuto la possibilità di giocare contro l'Algeria, persino a piccoli errori commessi lontano dalla nostra porta si è reagito in un modo che mi ha ferito profondamente" riporta tio.ch.
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