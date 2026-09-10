Okafor dice addio alla Svizzera: "Non voglio più giocare per la nazionale sotto la guida dell'attuale allenatore"

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L'ex attaccante rossonero Noah Okafor ha annunciato il suo addio alla nazionale svizzera a causa dell'attuale ct Murat Yakin

Noah Okafor, ex attaccante del Milan ora al Leeds, ha annunciato su Instagram il suo addio alla nazionale svizzera a causa dell'attuale ct Murat Yakin. Ecco le sue parole: "Queste sono le righe più difficili che abbia scritto finora nella mia carriera. Dopo un'attenta riflessione, ho deciso di ritirarmi fino a nuovo avviso dalla nazionale svizzera. Nelle settimane successive al Mondiale ho riflettuto molto e ho deciso che non voglio più giocare per la nazionale sotto la guida dell'attuale allenatore. Naturalmente non voglio alcun trattamento di favore da parte sua. Chiedo solo rispetto e fiducia reciproci, ma non vedo queste basi per i prossimi anni.

Sono successe cose che mi hanno ferito profondamente. La fiducia è stata compromessa. Gli impegni presi non sono stati rispettati. E quando ho avuto la possibilità di giocare contro l'Algeria, persino a piccoli errori commessi lontano dalla nostra porta si è reagito in un modo che mi ha ferito profondamente" riporta tio.ch.