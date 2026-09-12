Oddo punta su Amorim, ma al portoghese serve tempo: "Ha bisogno di inculcare la sua ideologia di calcio e non può riuscirci in due mesi"
Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Massimo Oddo ha parlato così di Ruben Amorim e del suo nuovo Milan: "Se mi piace la proposta di gioco di Amorim? Sì, però fino a ora è solo una proposta, ovvero parole e idee. Abbiamo di fronte un allenatore che vorrebbe un Milan aggressivo, che domina il gioco. Per arrivare a vedere qualcosa di concreto c’è bisogno di tempo: c’è stato qualche sprazzo nelle prime due partite, mentre contro la Juve molto di meno.
Normale perché adesso le squadre sono in fase di costruzione e i verdetti delle prime giornate di Serie A sono poco indicativi. Amorim ha bisogno di inculcare la sua ideologia di calcio e non può riuscirci in due mesi. L’esempio lampante è la Roma che con Gasperini ha iniziato ad andare forte dopo un po’. Se il Milan è da scudetto? Per ora no, ma dipende dalla crescita che avrà, non tanto a livello di singoli, ma come collettivo".
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