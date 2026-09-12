Oddo punta su Amorim, ma al portoghese serve tempo: "Ha bisogno di inculcare la sua ideologia di calcio e non può riuscirci in due mesi"

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A Massimo Oddo piace la proposta di gioco di Ruben Amorim, ma ha bisogno di tempo per inculcare la sua ideologia di calcio nella testa dei giocatori del Milan

Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex rossonero Massimo Oddo ha parlato così di Ruben Amorim e del suo nuovo Milan: "Se mi piace la proposta di gioco di Amorim? Sì, però fino a ora è solo una proposta, ovvero parole e idee. Abbiamo di fronte un allenatore che vorrebbe un Milan aggressivo, che domina il gioco. Per arrivare a vedere qualcosa di concreto c’è bisogno di tempo: c’è stato qualche sprazzo nelle prime due partite, mentre contro la Juve molto di meno.

Normale perché adesso le squadre sono in fase di costruzione e i verdetti delle prime giornate di Serie A sono poco indicativi. Amorim ha bisogno di inculcare la sua ideologia di calcio e non può riuscirci in due mesi. L’esempio lampante è la Roma che con Gasperini ha iniziato ad andare forte dopo un po’. Se il Milan è da scudetto? Per ora no, ma dipende dalla crescita che avrà, non tanto a livello di singoli, ma come collettivo".