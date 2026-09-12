Oddo: "Modric è un campione. Ramos? Darà il suo contributo anche al Milan"

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L'ex rossonero Massimo Oddio ha parlato di Luka Modric e di Gonçalo Ramos, due punti fermi del nuovo Milan di Ruben Amorim

Massimo Oddo, ex terzino rossonero, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Luka Modric e di Gonçalo Ramos: "Modric è un campione, uno degli ultimi della sua generazione, e sarebbe statobene in quel Milan. Non so se sarebbe stato sempre titolare perché avrebbe dovuto vedersela con Pirlo. Gonçalo Ramos? Lui è un attaccante che ogni anno ha dato un contributo alle squadre dove è stato, compreso il Psg due volte campione in Champions. Quindi sicuramente lo farà anche con il Milan".

Non poteva mancare poi un commento anche su Alphadjo Cisse, grande sorpresa di questo inizio di stagione del Milan: "Cisse invece è un profilo molto interessante, un giovane che ha fatto vedere grandi cose la scorsa stagione e che sta continuando sulla stessa strada in una squadra più blasonata e in una categoria superiore. Ha una grande personalità perché quando entra, non teme nulla: prova la giocata, la sterzata, il dribbling e corre dietro a tutti. Questo è un segnale sicuramente molto positivo. Le qualità le ha e ci aspettiamo tutti che cresca ancora di più. Se sarà convocato da Mancini? Se non viene chiamato Cisse in Nazionale, non so chi possa essere convocato. Io credo che di giovani in Italia ce ne siano tanti: devono crescere e fare esperienza, ma in questo momento Cisse è uno da tenere sicuramente sotto osservazione. E Mancini ha sempre avuto buon occhio per i giovani".