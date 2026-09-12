Conceiçao: "Milan? Si è visto che l’allenatore non era l’unico problema"

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L'ex tecnico rossonero Sergio Conceiçao è tornato a parlare della sua esperienza sulla panchina del Milan durata solo pochi mesi

Sergio Conceiçao, ex tecnico del Milan, ha parlato così a DAZN Portugal della sua avventura sulla panchina rossonera durata solo pochi mesi e del neo tecnico milanista Ruben Amorim: "Al Milan sono rimasto sei mesi, durante i quali le cose sono andate non direi proprio benissimo, ma siamo riusciti a vincere una Supercoppa e ad arrivare in finale di Coppa Italia. Amorim diceva poco tempo fa che il Milan ha vinto due campionati in vent’anni ed è vero. Una o due coppe, di cui una è mia, in sei mesi. E poi si è visto che l’allenatore non era l’unico problema. Ovviamente ho avuto la mia parte di colpa e non voglio sottrarmi alle mie responsabilità, ma si è visto che poi Allegri e la dirigenza… sono andati via tutti.

Amorim? Voglio mandare un saluto a Ruben, che abbia tanta fortuna in questo nuovo percorso che non è affatto facile, soprattutto per il contesto del club. La pressione che c’è lì… la gente pensa che debbano essere campioni d’Europa ogni anno e vincere il campionato”.