Pioli verso la Turchia? Il Trabzonspor sonda il tecnico emiliano

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Mister Stefano Pioli, dopo l'ultima esperienza negativa a Firenze, è stato sondato dal Trabzonspor

Mister Stefano Pioli, attualmente svincolato, secondo Gianluca Di Marzio è finito nel mirino del Trabzonspor: il club turco è attualmente alla ricerca di un nuovo allenatore e c'è stato un sondaggio per il tecnico emiliano.

Mister Pioli, che al Milan ha vinto uno Scudetto nel 2022, è attualmente svincolato dopo due esperienze negative all'Al Nassr e con la Fiorentina: l'anno scorso è stato esonerato dalla Viola dopo 10 giornate di Serie A ad inizio novembre, con la squadra toscana che era in piena lotta nella zona retrocessione.