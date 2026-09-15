15 settembre 1999: la prima in rossonero di Rino Gattuso
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Il 15 settembre 1999 contro il Chelsea, Rino Gattuso ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia del Milan
Il 15 settembre 1999, in occasione di un match di Champions League in casa del Chelsea, Rino Gattuso ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia del Milan: l'ex centrocampista rossonero venne schierato in campo dal primo minuto dall'allora tecnico milanista Alberto Zaccheroni. La gara terminò con il risultato di 0-0.
Questo il tabellino di quel Chelsea-Milan riportato da magliarossonera.it:
CHELSEA-MILAN 0-0
CHELSEA: De Goey, Ferrer, Desailly II, Leboeuf (80' Hogh), Babayaro, Petrescu, Wise, Deschamps, Poyet (79' Le Saux), Zola, Flo (75' Sutton) - All.: Vialli
MILAN: Abbiati, Costacurta, Ayala, P. Maldini, Helveg II, Albertini, Gattuso, Guglielminpietro, Leonardo (83' Giunti), Bierhoff, Shevchenko - All.: Zaccheroni
Arbitro: Frisk
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