15 settembre 1999: la prima in rossonero di Rino Gattuso

15 settembre 1999: la prima in rossonero di Rino GattusoMilanNews.it
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Ieri alle 23:00Gli ex
di Enrico Ferrazzi
Il 15 settembre 1999 contro il Chelsea, Rino Gattuso ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia del Milan

Il 15 settembre 1999, in occasione di un match di Champions League in casa del Chelsea, Rino Gattuso ha fatto il suo esordio ufficiale con la maglia del Milan: l'ex centrocampista rossonero venne schierato in campo dal primo minuto dall'allora tecnico milanista Alberto Zaccheroni. La gara terminò con il risultato di 0-0.

Questo il tabellino di quel Chelsea-Milan riportato da magliarossonera.it: 

CHELSEA-MILAN 0-0  

CHELSEA: De Goey, Ferrer, Desailly II, Leboeuf (80' Hogh), Babayaro, Petrescu, Wise, Deschamps, Poyet (79' Le Saux), Zola, Flo (75' Sutton) - All.: Vialli

MILAN: Abbiati, Costacurta, Ayala, P. Maldini, Helveg II, Albertini, Gattuso, Guglielminpietro, Leonardo (83' Giunti), Bierhoff, Shevchenko - All.: Zaccheroni

Arbitro: Frisk