Trabzonspor, contatti con Stefano Pioli: l'ex Milan ci sta pensando
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Il Trabzonspor ha avviato i contatti con Stefano Pioli per la panchina. L'ex tecnico rossonero ha aperto allo sbarco in Turchia
Il Trabzonspor, club turco che durante l'ultimo mercato estivo ha preso Mohamed Salah, è alla ricerca di un nuovo allenatore e, dopo aver ricevuto il no di Raffaele Palladino, che vuole una big italiana o la Premier League, ha avviato i contatti con Stefano Pioli, ex tecnico del Milan attualmente svincolato dopo la fine della sua avventura sulla panchina della Fiorentina a novembre 2025.
A riferirlo è questa mattina Il Giornale che aggiunge che l'allenatore emiliano ci starebbe pensando e avrebbe aperto alla possibilità di andare ad allenare in Turchia. Oltre a Salah, nel Trabzonspor militano anche l'attaccante Franculino, i centrocampisti Fabinho e Malinovskyi e l'ex portiere dell'Inter Onana.
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