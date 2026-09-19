San Siro compie 100 anni. A.Serena: "Andava ammodernato come il Bernabeu"
Esattamente 100 anni fa, il 19 settembre 1926, si giocava la prima partita a San Siro, guarda caso un derby tra Milan e Inter: la partita finì 6-3 per i nerazzurri, ma il primo gol nel nuovo stadio milanese lo mise a segno il rossonero Santagostino. L'impianto, nonostante la sua età, continua a mantenere un fascino immortale, ma si appresta a lasciare presto posto al nuovo stadio che i due club milanisti stanno progettando di costruire insieme.
Negli ultimi anni, si è discusso tanto sul futuro di San Siro che verrà demolito per lasciare spazio al nuovo impianto. Tra coloro che speravano in un destino diverso per l'attuale Meazza, c'è anche Aldo Serena, ex attaccante di Milan e Inter, il quale, intervistato dal Corriere della Sera, ha dichiarato: "Se il nuovo impianto è ineluttabile? Sono un nostalgico, lì dentro ho giocato per dieci anni. Avrei preferito un intervento sulla falsariga del Bernabeu: ammodernamento, non demolizione".
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