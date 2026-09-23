Il pensiero di Gullit sul Milan: "Amorim sta facendo bene, ma..."

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L'ex rossonero Ruud Gullit ha detto la sua sul Milan e sul lavoro che sta facendo Ruben Amorim sulla panchina della squadra rossonera

Ruud Gullit, ex attaccante rossonero, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo Marca nella quale ha parlato anche del Milan e del lavoro che sta facendo Ruben Amorim sulla panchina del Diavolo: "Ruben Amorim ha fatto bene al Manchester United e penso che stia facendo bene anche al Milan, ma anche loro sono in una fase di transizione e l'unico modo per imparare a uscire da questa situazione è essere più creativi. La Premier League ha i soldi, ma non sempre ha i migliori giocatori d'Inghilterra. Sono i più pagati, ma questo non significa che siano i migliori. Guardo alcuni giocatori della Premier League e penso: 'Beh, sei fortunato a giocare lì e a guadagnare così tanto. Davvero fortunato'".

L'olandese ha poi detto la sua anche sul VAR: "Continuo a pensare che sia un peccato dover aspettare la decisione del VAR. Non si può festeggiare un gol. Bisogna aspettare. È una cosa che non mi piace per niente. Il VAR continua a commettere errori. Lo abbiamo visto nel derby di Manchester. È stata una decisione incredibile e ancora non capisco come abbiano potuto convalidare il gol. Il guardalinee aveva ragione sul gol di Haaland, ed è questo il vero peccato. L'arbitro non c'entrava nulla. Avrebbe dovuto andare a bordo campo, parlare con il suo guardalinee e chiedere al VAR di mostrargli il video. È stata una decisione ridicola e si spera che cose del genere non accadano mai, ma si sa che nel calcio nulla è mai assoluto. Per me, il modo in cui viene gestito ora è un disastro".