Il pensiero di Gullit sul Milan: "Amorim sta facendo bene, ma..."
Ruud Gullit, ex attaccante rossonero, ha rilasciato una lunga intervista al quotidiano spagnolo Marca nella quale ha parlato anche del Milan e del lavoro che sta facendo Ruben Amorim sulla panchina del Diavolo: "Ruben Amorim ha fatto bene al Manchester United e penso che stia facendo bene anche al Milan, ma anche loro sono in una fase di transizione e l'unico modo per imparare a uscire da questa situazione è essere più creativi. La Premier League ha i soldi, ma non sempre ha i migliori giocatori d'Inghilterra. Sono i più pagati, ma questo non significa che siano i migliori. Guardo alcuni giocatori della Premier League e penso: 'Beh, sei fortunato a giocare lì e a guadagnare così tanto. Davvero fortunato'".
L'olandese ha poi detto la sua anche sul VAR: "Continuo a pensare che sia un peccato dover aspettare la decisione del VAR. Non si può festeggiare un gol. Bisogna aspettare. È una cosa che non mi piace per niente. Il VAR continua a commettere errori. Lo abbiamo visto nel derby di Manchester. È stata una decisione incredibile e ancora non capisco come abbiano potuto convalidare il gol. Il guardalinee aveva ragione sul gol di Haaland, ed è questo il vero peccato. L'arbitro non c'entrava nulla. Avrebbe dovuto andare a bordo campo, parlare con il suo guardalinee e chiedere al VAR di mostrargli il video. È stata una decisione ridicola e si spera che cose del genere non accadano mai, ma si sa che nel calcio nulla è mai assoluto. Per me, il modo in cui viene gestito ora è un disastro".
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