Milan, l'ex ad Giorgio Furlani è ufficialmente fuori dal club rossonero

Milan, l'ex ad Giorgio Furlani è ufficialmente fuori dal club rossoneroMilanNews.it
Oggi alle 10:10Gli ex
di Enrico Ferrazzi
Giorgio Furlani, ex amministratore delegato rossonero, è ufficialmente fuori dal Milan. La composizione del Cda

Dopo il licenziamento dello scorso maggio, Giorgio Furlani è rimasto al Milan per qualche mese, ma ora è ufficialmente fuori dal club di via Aldo Rossi: la visura camerale mostra infatti il nuovo organigramma della società rossonera e il nome dell'ex amministratore delegato non è più presente nel Cda.                                                                                                                                                                                                           

Questa la composizione: 

PRESIDENTE CDA
Paolo Scaroni

AMMINISTRATORE DELEGATO
Massimo Calvelli

CONSIGLIERI
Gerry Cardinale
Stefano Cocirio
Randy Lewis Levine
Riccardo Stefanelli
Robert Jay Klein
David Castelblanco
Alfredo Craca

Su X, l'avvocato Felice Raimondo spiega: "CDA che ora ha raggiunto il suo numero minimo: l’articolo 15 dello statuto stabilisce che il consiglio è composto da un minimo di nove a un massimo di quindici membri, nominati dall’assemblea ordinaria".