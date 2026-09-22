Milan, l'ex ad Giorgio Furlani è ufficialmente fuori dal club rossonero
Dopo il licenziamento dello scorso maggio, Giorgio Furlani è rimasto al Milan per qualche mese, ma ora è ufficialmente fuori dal club di via Aldo Rossi: la visura camerale mostra infatti il nuovo organigramma della società rossonera e il nome dell'ex amministratore delegato non è più presente nel Cda.
Questa la composizione:
PRESIDENTE CDA
Paolo Scaroni
AMMINISTRATORE DELEGATO
Massimo Calvelli
CONSIGLIERI
Gerry Cardinale
Stefano Cocirio
Randy Lewis Levine
Riccardo Stefanelli
Robert Jay Klein
David Castelblanco
Alfredo Craca
Su X, l'avvocato Felice Raimondo spiega: "CDA che ora ha raggiunto il suo numero minimo: l’articolo 15 dello statuto stabilisce che il consiglio è composto da un minimo di nove a un massimo di quindici membri, nominati dall’assemblea ordinaria".
CDA che ora ha raggiunto il suo numero minimo: l’articolo 15 dello statuto stabilisce che il consiglio è composto da un minimo di nove a un massimo di quindici membri, nominati dall’assemblea ordinaria. https://t.co/5G29w5JQjn— Felix (@FeliceRaimondo) September 22, 2026
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