Leao e l'inizio flop al Galatasaray: è già nel mirino dei tifosi la sua indolenza

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Rafael Leao si augurava certamente un inizio di avventura migliore al Galatasaray e invece l'ex Milan è già finito nel mirino dei tifosi della squadra turca

L'avventura di Rafael Leao al Galatasaray non è iniziata come sperava l'ex Milan che ha lasciato il club rossonero durnate l'ultimo mercato estivo per circa 38 milioni di euro. L'attaccante portoghese, come riferisce tuttomercatoweb.com, è già finito nel mirino dei tifosi turchi che non apprezzano affatto la sua "solita" indolenza che ha messo spesso in mostra anche durante i sette anni passati nel Diavolo.

Scrive TMW: "Okan Buruk lo ha impiegato 4 volte, 3 in Super Lig e una in Champions League per un totale di 230 minuti. Leao è partito titolare 2 volte, mentre altre 2 è subentrato, ma non ha mai lasciato il segno. Finora il suo bottino è di un cartellino giallo, 0 gol e 0 assist e quel difetto ormai cronico che anche in Turchia gli contestano: un linguaggio del corpo non congruo alla situazione. Nel match perso 4-0 contro il Trabzonspor è apparso quasi indolente, come hanno sottolineato alcuni opinionisti, che lo hanno paragonato a Zaha. Inoltre circola già in rete un suo video con in sottofondo la canzone Salako, tratta dal film del 1974 di Kemal Sunal, con il brano che si riferisce al personaggio ingenuo e sciocco. Le statistiche raccontano di 65 palloni toccati, 21 persi e 4 conclusioni senza mai trovare la porta. Solo 27 passaggi riusciti su 38, 6 duelli vinti su 11 e 5 dribbling riusciti su 9".