Pancaro: "Milan, ancora non si vedono i principi di gioco di Amorim"

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L'ex rossonero Giuseppe Pancaro ha spiegato che nel Milan non si vedono ancora i principi di gioco di Ruben Amorim

Intervenuto alla radio di tuttomercatoweb.com, l'ex terzino rossonero Giuseppe Pancaro ha parlato così di Kolo Muani e Goncalo Ramos: "Le qualità sono fuori discussione, hanno caratteristiche diverse. Ramos va servito più dentro l'area e il Milan ora è tra le squadre che ha toccato meno palloni in area e sta pagando ancora la mancanza di qualità di gioco del Milan. Si riattiva se la squadra diventa dominante e gli servono palloni in area, ora agisce troppo lontano dalla porta. Kolo Muani ha pagato le dichiarazioni iniziali di Spalletti, quando gli ha puntato subito il faro addosso. Però è un giocatore forte e tornerà a fare gol. Potrebbero giocare Kolo Muani e Ramos insieme. Ramos comincerà a segnare quando troverà il Milan un assetto definitivo al suo fianco. E Kolo Muani anche".

Amorim ha trovato il suo Milan?

"Penso che negli 11 la squadra può essere quella, ma l'idea di gioco è ancora lontana da quella che ha in mente lui. Amorim fa capire cosa vuole fare, ma i suoi principi di gioco non si vedono. Serve tempo, ma il Milan deve accelerare".