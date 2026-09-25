Sheva non dimentica il Milan: "E' sempre nel mio cuore e sarò sempre suo tifoso"
Nella lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, l'ex attaccante rossonero Andriy Shevchenko ha rilasciato queste parole sul Milan: "Il Milan è sempre nel mio cuore e sarò sempre suo tifoso. E anche l’Italia è sempre nel mio cuore, è la mia seconda patria. Non lo dico per fare piacere a qualcuno, ma perché è vero. L'affetto dei tifosi? Sono sempre stato regolare, non gioco con le emozioni degli altri, le capisco e le rispetto.
Quando vincevamo con il Milan era bello fare contenti i nostri tifosi, però capivo anche l’amarezza degli altri. Nel calcio fra il successo e la sconfitta c’è una linea molto sottile e io ho sempre rispettato tutti. E sono una persona semplice, complicata per certi versi ma semplice. Forse per questo tanti mi hanno voluto bene".
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