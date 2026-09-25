Crespo è critico: "Ramos ottimo giocatore, ma non lo si può certo definire un top player"

L'ex attaccante rossonero Hernan Crespo ha parlato di Gonçalo Ramos e ha spiegato che in carriera non è mai stato un grande goleador

Hernan Crespo, ex attaccante rossonero, nell'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha parlato così di Gonçalo Ramos, centravanti portoghese preso dal Milan durante l'ultimo mercato estivo per oltre 70 milioni di euro: "Faccio l’allenatore dell’Atlas in Messico e non il dirigente del Milan in Italia, dunque mi risulta difficile dare una risposta precisa. Posso dire che conosco Gonçalo Ramos, che è un buon giocatore, un ottimo centravanti e che i gol, prima o poi, li farà. Certo, dati i soldi spesi per il suo acquisto, i tifosi si aspettavano un cannoniere con i fiocchi, ma il portoghese non è mai stato un cecchino infallibile. Andate a vedere i numeri della sua carriera e lì troverete tutte le risposte che cercate.

Nelle ultime tre stagioni al Psg Ramos ha realizzato 53 reti in 131 presenze. Significa che non ha una media stratosferica: nemmeno un gol ogni due partite. Inoltre, pur avendo sempre fornito un apprezzabile contributo, non è mai stato un titolarissimo di Luis Enrique nella squadra campione d’Europa due volte consecutive. Un ottimo elemento, d’accordo, ma non lo si può certo definire un top player".