F.Inzaghi cuore rossonero: "Mi auguro che il Milan torni a lottare per lo scudetto"

Filippo Inzaghi ha confermato ancora una volta il suo grande affetto per il Milan e si augura che possa tornare a lottare per lo scudetto

Filippo Inzaghi, ex giocatore e allenatore rossonero e attuale tecnico del Palermo, ha commentato così al Corriere dello Sport la corsa scudetto in Serie A: "Penso che l’Inter, per organico e qualità, sia sopra agli altri. Ma la Roma di Gasperini mi sta impressionando e credo possa dire la sua sino alla fine. Credo, inoltre, che la Juventus, senza la Champions League, possa rientrare in gioco. Mi auguro che il Milan torni a lottare per lo scudetto. Poi immagino che il Como, più del Napoli, possa giocarsela, anche se non sarà semplice. Infine, sottolineerei l’enorme lavoro che sta facendo Rino Gattuso alla Lazio in un contesto, tra l’altro, non agevole".

Nella sua carriera in panchina, Inzaghi ha già allenato in A Milan, Bologna, Benevento e Salernitana: "Rimpianti? Si vince e si perde. Tutto mi ha fatto crescere e confido di essere un allenatore migliore di qualche anno fa e di poter diventare migliore di oggi tra qualche anno. Nel calcio non c’è spazio per i rimpianti. Allenare in A anche il Palermo? Mi piacerebbe tanto. A Palermo mi sono trovato benissimo sin dal primo giorno. C’è stata una dimostrazione d’affetto smisurata nei miei confronti. E ho gratitudine verso la gente. Applaudito subito senza aver fatto niente, ma anche dopo la gara col Catanzaro, quando i tifosi sono stati straordinari nonostante non avessimo centrato la finale. Quegli applausi sono stati uno dei momenti più commoventi della mia carriera di allenatore. Io e la squadra sappiamo che dobbiamo assolutamente sdebitarci".