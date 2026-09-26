F.Inzaghi: "Berlusconi innovatore visionario del nostro calcio. Lavorare tanti anni con Ancelotti mi ha influenzato"

Nell'intervista al CorSport, l'ex rossonero Filippo Inzaghi ha ricordato Silvio Berlusconi e ha raccontato quanto sia stato influenzato da Ancelotti

Intervistato dal Corriere dello Sport, Filippo Inzaghi, attuale tecnico del Palermo, ha commentato così il fatto che i club italiani siano sempre più in mano a proprietari stranieri: "Il City Group mi ha permesso di lavorare nelle migliori condizioni possibili. Silvio Berlusconi, ma non occorre che lo sottolinei io, è stato un innovatore visionario del nostro calcio e le sue idee e la sua personalità ci mancano tantissimo. A Benevento ho conosciuto un presidente impareggiabile dal punto di vista umano, che mi ha consentito di realizzare i sogni dell’orgogliosa tifoseria della Strega, a cui resto legatissimo. Ma anche dell’avventura entusiasmante di Pisa conservo un ricordo bellissimo. Ho ritrovato una tifoseria passionale e competente. Vedere i Lungarni invasi dai tifosi nerazzurri è un’immagine indelebile che conservo dentro di me e di cui resto orgogliosissimo. Sarebbe bellissimo se Palermo, Benevento e Pisa si ritrovassero il prossimo anno a giocare in Serie A".

Su quale allenatore gli ha dato di più durante la carriera, Inzaghi non ha dubbi: "Tutti gli allenatori pensano a dominare e a vincere. Ma bisogna sempre capire che squadra si ha. Ormai in una partita si giocano diverse partite e non si può prescindere da questa considerazione. Lavorare tanti anni con Carlo Ancelotti, un esempio di gestione del gruppo, mi ha certamente influenzato. E poi ho anche in casa uno degli allenatori più bravi d’Europa e sono fortunato anche in questo".