Per la prima volta Boban è stato fischiato da alcuni tifosi della Dinamo: i motivi

Zvonimir Boban, presidente della Dinamo Zagabria, è stato fischiato per la prima volta da alcuni tifosi per il tema relativo allo stadio

Nella serata di ieri, come viene riportato da Sportske Novosti, il presidente della Dinamo Zagabria, l'ex calciatore e dirigente rossonero Zvonimir Boban, ha preso parte alla "Notte Blu" in quel di Citluk, in Bosnia Erzegovina, dove una delegazione del club croato ha incontrato alcuni tifosi della vicina Bosnia che sostengono la Dinamo. Circa 600 sostenitori si sono ritrovati per l'evento ma le dichiarazioni di Boban non sono state apprezzate da tutti. In particolare il presidente è stato fischiato da una parte dei tifosi quando ha parlato del progetto del nuovo stadio Maksimir. È la prima volta che Boban viene fischiato dai suoi tifosi.

LE PAROLE DI BOBAN, FISCHIATO DAI TIFOSI DELLA DINAMO

Di seguito le parole di Boban sul tema stadio, per le quali è stato fischiato da alcuni tifosi: "Volete una spiegazione sullo stadio? Mi ci vorrebbe un'ora e mezza... Io vi capisco, rispetto la vostra opinione, ma voi dovreste cercare di comprendere il punto di vista di altre persone. La maggior parte non si aspettava questa soluzione, ma dopo le correzioni vi piacerà molto di più. Allo stesso modo, permettete che esista una competenza tecnica; la mia opinione più sincera è che questa sia di gran lunga la soluzione migliore per il Dinamo"