Desailly: "Seguo sempre il Milan, ma non mi piace intromettermi troppo. Faccio il tifo da lontano"

Intervistato dal Corriere della Sera, l'ex rossonero Marcel Desailly ha spiegato di seguire il Milan e di fare sempre il tifo per il Diavolo

In vista di Francia-Italia di domani sera, il Corriere della Sera ha intervistato Marcel Desailly, ex centrocampista francese che conosce molto bene il campionato italiano visto che ha indossato per diversi anni la maglia del Milan durante la sua carriera da calciatore. Sulla crisi del nostro calcio, l'ex rossonero ha spiegato: "Il problema riguarda forse le accademie, gli stadi, la filosofia di gioco, magari tutte queste cose insieme. Forse manca qualcosa nel modo di far crescere le nuove generazioni. La scelta di Mancin? C’è grande interesse attorno a lui. Ma non è facile fare magie: quando attraversi un momento di crisi, ci vuole tempo per riprendersi".

Desailly ha poi raccontato di non seguire più di tanto la Serie A, mentre continua ad essere molto legato al Milan: "La Serie A attuale? Non la guardo molto. Ditemi voi perché in generale il calcio italiano non viene più visto. Se non seguo nemmeno il Milan? Certo che sì, è una delle realtà principali insieme con l’Inter che punta anche alla Champions. Ma non mi piace intromettermi troppo, faccio il tifo da lontano".