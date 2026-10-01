Tanti auguri a George Weah che oggi compie 60 anni: "Un altro Rossonero vincitore del Pallone d'Oro"

L'ex attaccante del Milan George Weah spegne oggi 60 candeline e il Milan ha pubblicato alcuni post su Instagram per celebrare il suo compleanno: "Un altro Rossonero vincitore del Pallone d'Oro. Buona giornata, George". L'ex attaccante liberiano ha giocato cinque stagioni in rossonero, collezionando 147 presenze e segnando 58 gol. Con la maglia del Diavolo, Weah ha vinto due scudetti (1995-1996 e 1998-1999).

Questi i post su Instagram del Milan per fare gli auguri a George Weah: