L'annuncio di Giroud: "Penso che questa sarà la mia ultima stagione da calciatore"

Intervistato da L'Equipe, l'ex attaccante rossonero Olivier Giroud ha rivelato che questa sarà probabilmente la sua ultima stagione da calciatore

Olivier Giroud, ex attaccante rossonero ora al Lille, potrebbe dire addo al calcio giocato al termine di questa stagione. Ad annunciarlo è stato lo stesso centravanti francese in un'intervista a L'Equipe che uscirà nella giornata di domani: "Potrò rilasciare interviste a 'L'Équipe' anche il prossimo anno, con piacere, ma come giocatore, penso che questa sia molto probabilmente la mia ultima stagione. Per questo mi sto godendo ogni momento" l'anticipazione pubblicata dal quotidiano francese sul suo sito.

Giroud è rimasto molto legato al Milan, squadra con cui ha vinto lo scudetto nel 2022. Intervistato da Milannews.it lo scorso aprile, il francese non aveva chiuso la porta ad un suo ritorno al Diavolo dopo l'addio al calcio giocato: "Non so cosa farò dopo la carriera e se rimarrò nel mondo del calcio. Ma se il Milan avrà bisogno di me, perché no? Per il momento sono un giocatore del Lille ma il Milan, Milano e San Siro mi mancano. Così come mi mancano l'amore e la passione dei tifosi. Spero di tornare presto per vedere una partita e rivedere tutte le persone che contano molto per me. Mi piacerebbe tornare a respirare l'atmosfera di San Siro che era diversa. Ad oggi sono un calciatore del Lille e non so ancora se l'anno prossimo continuerò a giocare oppure se mi ritiro".