Parma, Gabriel Paletta torna nello staff tecnico della Prima Squadra Maschile in qualità di collaboratore tecnico
Attraverso il suo sito ufficiale, il Parma ha annunciato il ritorno nello staff tecnico della Prima Squadra Maschile in qualità di collaboratore tecnico di Gabriel Paletta, ex difensore che in carriera ha giocato anche nel Milan: "Parma Calcio 1913 comunica che, a partire da oggi, giovedì 1 ottobre, Gabriel Paletta torna a far parte dello staff tecnico della Prima Squadra Maschile in qualità di collaboratore tecnico".
Pochi giorni fa, il Parma ha cambiato allenatore con l'arrivo in panchina di Alberto Gilardino al posto di Carlos Cuesta: "Alberto Gilardino è il nuovo allenatore del Parma Calcio 1913. Il nuovo responsabile tecnico della Prima Squadra maschile ha sottoscritto un contratto sino al termine della stagione sportiva 2026/27, con un’opzione in favore del Club per due ulteriori stagioni sportive.Campione del Mondo con la Nazionale nel 2006, per Alberto Gilardino si tratta di un ritorno a Parma dopo l’esperienza da calciatore che lo ha visto protagonista per diverse stagioni dal 2002 al 2005 durante le quali ha collezionato 116 presenze e 56 reti con la maglia gialloblu. Al termine della lunga carriera da calciatore, poi, ha intrapreso il percorso da allenatore con Rezzato, Pro Vercelli, Genoa e Pisa, prima di diventare – oggi – la nuova guida tecnica del Parma.
Di seguito anche lo staff tecnico che affiancherà Mister Gilardino:
Gaetano Caridi – Allenatore in Seconda
Francesco Valiani – Collaboratore Tecnico
Antonio Bovenzi – Preparatore Atletico
Mirco Vecchi – Match Analyst
Ad Alberto Gilardino e a tutto lo staff il più caloroso benvenuto da parte del Presidente Kyle J. Krause, del CEO Federico Cherubini e di tutta la società per l’inizio di questa nuova avventura a tinte gialloblu".
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