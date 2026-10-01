Pellegatti: "Scout del Milan a Granada per un centrocampista, ma sono rimasti affascinati da uno che - dicono - sembri Bellingham"

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su due nomi nuovi per il calciomerccato del Milan:

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso sul suo canale Youtube su due nomi nuovi per il calciomercato del Milan: "Gli scout del Milan il 12 settembre erano andati a vedere Granada-Albacete perché interessava molto Nico Rodriguez, un centrocampista box-to-box classe 2007. Erano lì per seguire questo giocatore che però è rimasto in panchina. Ormai presenti alla partita di seconda divisione spagnola, sono stati affascinati da un altro giocatore di origine nigeriana: non Nico Rodriguenz, ma Emeka, un classe 2009 che ha segnato un bellissimo gol contro l'Albacete, diventando il secondo marcatore più giovane della storia del Granada.

Il ragazzo aveva una clausola rescissoria di 2 milioni, ora salita a 15, ma se il Milan volesse prenderlo penso debba investire meno. Dicono - sempre per inquadrare la tipologia, io non l'ho mai visto - che come caratteristiche questo giocatore di fascia destra, di piede sinistro ma che tende a partire dall'esterno per accentrarsi, abbia i tratti di Bellingham. In Spagna dicono questo, non io: vi riporto solo la frase".

CHI È EMEKA

Emeka è cresciuto nel settore giovanile del Granada e nella passata stagione, con l'Under 19, ha raggiunto le semifinali del campionato nazionale, arrendendosi proprio al Real Madrid ai tempi supplementari. In quella sfida il giovane attaccante fu tra i migliori in campo e, evidentemente, a Granada qualcuno ha ritenuto che fosse arrivato il momento di metterlo alla prova con i grandi. La risposta è stata immediata. Inserito quest'anno nella rosa della prima squadra, che milita in Segunda División, Emeka ha già collezionato sei presenze, tre delle quali da titolare, trovando anche il primo gol tra i professionisti.