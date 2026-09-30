De Maggio: "Cè grande possibilità che Kim torni a giocare in Italia e potrebbe andare al Milan"

Valter De Maggio, giornalista al seguito del Napoli, si è così espresso su Radio Kiss Kiss sul futuro di Kim Min-Jae, difensore.

Valter De Maggio, giornalista al seguito del Napoli, si è così espresso su Radio Kiss Kiss sul futuro di Kim Min-Jae, difensore del Bayern Monaco: “C’è una notizia delle ultime ore: c’è grande possibilità che Kim torni a giocare in Italia, in Serie A e potrebbe tornare al Milan”.Mi chiedo: ma non si può fare in modo che Manna riporti Kim al Napoli?”. De Maggio ha poi ricordato il rendimento del sudcoreano durante la sua esperienza in azzurro: “Ha già giocato e vinto al Napoli, è fortissimo. Non puoi prenderlo?”.

MILAN ALLA FINESTRA PER KIM

Il Milan, che cerca un nuovo difensore per gennaio, sta osservando con attenzione la situazione di Kim Min-jae al Bayern Monaco: come spiega stamattina il Corriere dello Sport, il difensore classe 1996 ha il contratto in scadenza nel 2028 e l'intenzione dei tedeschi è quello di prolungarglielo. Bisognerà capire però le intenzioni del sudcoreano che non è un titolare fisso della squadra di Kompany e per questo potrebbe decidere di cambiare aria per andare a giocare con maggiore continuità.