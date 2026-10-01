Portogallo, il numero 7 di Cristiano Ronaldo va a Rafael Leao

Portogallo, il numero 7 di Cristiano Ronaldo va a Rafael LeaoMilanNews.it
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Oggi alle 12:49Gli ex
di Enrico Ferrazzi
Dopo che Cristiano Ronaldo ha deciso ieri di lasciare il ritiro della nazionale portoghese, il suo numero 7 vrrà indossato da Rafael Leao

La maglia numero 7 del Portogallo, che fino a qualche ora fa era sulle spalle di Cristiano Ronaldo, ha un nuovo proprietario: dopo che l'attaccante dell'Al-Nassr ha lasciato ieri il ritiro della nazionale portoghese alla vigilia della gara di Nations League contro la Danimarca, il numero 7 verrà indossato questa sera da Rafael Leao, ex attaccante del Milan ora al Galatasaray. La novità emerge dalla lista dei giocatori della formazione lusitana pubblicata dalla UEFA sul suo sito. 

Questa, secondo A Bola, la probabile formazione del Portogallo per la partita di questa sera contro la Danimarca: Diogo Costa, Dalot, Dias, Veiga, Mendes, Neto, Palhinha, Vitinha, Bruno Fernandes, Felix, Ramos.